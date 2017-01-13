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Четыре человека погибли в результате ДТП на Буковине

Четыре человека погибли в результате ДТП на Буковине

Киев • УНН

 • 7405 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. На Буковине в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Черновицкой области.

Поздно вечером 12 января на объездной дороге вблизи с. Чагор Глыбоцкого района Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четверо людей погибли и еще четверо были травмированы. Как выяснилось, водитель автомобиля “Мерседес-Бенц”, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом “Мерседес-Спринтер”. В результате столкновения водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

Для того, чтобы деблокировать тела погибших, на место происшествия были направлены спасатели группы пожаротушения Аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые с помощью специальных инструментов извлекли тела погибших из искореженного автомобиля. Водителя микроавтобуса “Мерседес-Спринтер” и трех пассажиров с травмами различной тяжести госпитализировали в лечебное учреждение Черновцов.

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