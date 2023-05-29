Четверо людей загинули через перекидання човна на озері в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Четверо людей стали жертвами перекидання човна на озері Маджоре в Італії, повідомила італійська пожежна служба у понеділок, передає УНН.
Деталі
Човен перекинувся напередодні ввечері. Повідомляломя, що 19 людей врятували. Але було декілька зниклих безвісти людей. Почалася пошукова операція пожежників разом з водними рятувальниками, водолазами та вертольотом.
Уночі спочатку знайшли бездиханні тіла трьох людей. А вже на ранок стало відомо, що виявили тіло і четвертого зниклого.
"Знайдено бездиханне тіло четвертої людини, останнього із чотирьох, які вважалися зниклими безвісти. Після завершення пошукових робіт пожежниками розпочалося підняття човна", - повідомили у пожежній службі.
Як вказує AP, човен, що перекинувся, був туристичний. І перекинувся він, за повідомленням, під час раптового сильного шторму.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Південній Кореї перекинувся рибальський човен: дев'ять осіб зникло