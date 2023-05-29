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Четыре человека погибли из-за опрокидывания лодки на озере в Италии

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Четыре человека стали жертвами опрокидывания лодки на озере Маджоре в Италии, сообщила итальянская пожарная служба в понедельник, передает УНН.

Детали

Лодка перевернулась накануне вечером. Сообщалось, что 19 человек спасли. Но было несколько пропавших без вести людей. Началась поисковая операция пожарных вместе с водными спасателями, водолазами и вертолетом.

Ночью сначала нашли бездыханные тела трех человек. А уже на утро стало известно, что обнаружили тело и четвертого пропавшего.

"Найдено бездыханное тело четвертого человека, последнего из четырех, которые считались пропавшими без вести. После завершения поисковых работ пожарными началось поднятие лодки", - сообщили в пожарной службе.

Как указывает AP, перевернувшаяся лодка была туристической. И перевернулась она, по сообщению, во время внезапного сильного шторма.

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