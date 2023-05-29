Четыре человека погибли из-за опрокидывания лодки на озере в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Четыре человека стали жертвами опрокидывания лодки на озере Маджоре в Италии, сообщила итальянская пожарная служба в понедельник, передает УНН.
Детали
Лодка перевернулась накануне вечером. Сообщалось, что 19 человек спасли. Но было несколько пропавших без вести людей. Началась поисковая операция пожарных вместе с водными спасателями, водолазами и вертолетом.
Ночью сначала нашли бездыханные тела трех человек. А уже на утро стало известно, что обнаружили тело и четвертого пропавшего.
"Найдено бездыханное тело четвертого человека, последнего из четырех, которые считались пропавшими без вести. После завершения поисковых работ пожарными началось поднятие лодки", - сообщили в пожарной службе.
Как указывает AP, перевернувшаяся лодка была туристической. И перевернулась она, по сообщению, во время внезапного сильного шторма.
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