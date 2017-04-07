Четверо бойовиків загинули на Донбасі через підрив на власних мінах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок підриву на власних мінних загородженнях загинуло четверо бойовиків. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“За минулу добу у результаті підриву на власних мінних загородженнях загинуло чотири військовослужбовці 1-го АК ЗС РФ (по два військовослужбовці зі складу 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк)”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ зростає кількість небойових втрат та грубих порушень військової дисципліни, які призводять до загибелі цивільного населення.
Нагадаємо, на Донеччині під час прибирання учнями музичної школи території біля хлібного заводу вибухнула граната, одна людина загинула, ще чотири отримали поранення.