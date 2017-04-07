Четверо боевиков погибли на Донбассе из-за подрыва на собственных минах

“За прошедшие сутки в результате подрыва на собственных минных заграждениях погибло четыре военнослужащих 1-го АК ВС РФ (по два военнослужащих из состава 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк)”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ растет число небоевых потерь и грубых нарушений воинской дисциплины, которые приводят к гибели гражданского населения.

Напомним, в Донецкой области во время уборки учениками музыкальной школы территории возле хлебного завода взорвалась граната, один человек погиб, еще четыре получили ранения.