Чеський уряд подвоїв квоту на працевлаштування українців

"Ми схвалили розширення програми в Україні", - заявив Л.Заоралек.

Крім того, він додав, що Чехія зможе працевлаштувати близько 7,6 тис. українців, що в два рази більше, ніж досі.

Нагадаємо, чеські роботодавці закликали уряд у Празі спростити процедуру найму іноземної робочої сили з України.

Як повідомляв УНН, у 2016 році, майже 938 тисячам українців видано запрошення на роботу в Польщі.