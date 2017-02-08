Чеський уряд подвоїв квоту на працевлаштування українців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Чеський уряд подвоїв квоту на працевлаштування громадян України. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми схвалили розширення програми в Україні", - заявив Л.Заоралек.
Крім того, він додав, що Чехія зможе працевлаштувати близько 7,6 тис. українців, що в два рази більше, ніж досі.
Нагадаємо, чеські роботодавці закликали уряд у Празі спростити процедуру найму іноземної робочої сили з України.
Як повідомляв УНН, у 2016 році, майже 938 тисячам українців видано запрошення на роботу в Польщі.