Чешское правительство удвоил квоту на трудоустройство украинцев

"Мы одобрили расширение программы в Украине", - заявил Л.Заоралек.

Кроме того, он добавил, что Чехия сможет трудоустроить около 7,6 тыс. украинцев, что в два раза больше, чем прежде.

Напомним, чешские работодатели призвали правительство в Праге упростить процедуру найма иностранной рабочей силы из Украины .

Как сообщал УНН, в 2016 году, почти 938 тысячам украинцев выдано приглашение на работу в Польше.