Чешское правительство удвоил квоту на трудоустройство украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Чешское правительство удвоил квоту на трудоустройство граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы одобрили расширение программы в Украине", - заявил Л.Заоралек.
Кроме того, он добавил, что Чехия сможет трудоустроить около 7,6 тыс. украинцев, что в два раза больше, чем прежде.
Напомним, чешские работодатели призвали правительство в Праге упростить процедуру найма иностранной рабочей силы из Украины .
Как сообщал УНН, в 2016 году, почти 938 тысячам украинцев выдано приглашение на работу в Польше.