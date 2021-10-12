Чеський Сенат подасть запит в адміністрацію Земана про стан здоров'я президента країни

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“Ми зараз готуємося до того, щоб підготувати офіційне письмове звернення (до адміністрації Земана), щоб в останній раз звернути увагу (Празького граду), що, виходячи з ситуації (після виборів у нижню палату національного парламенту, що минули), необхідно повідомити (громадськості) не тільки про те, чи є стан здоров’я президента стабільним, але і, перш за все, чи здатний він виконувати президентські обов’язки”, — зазначив Вистрчіл.

Спікер розкритикував підхід Празького граду до інформування громадськості про здоров’я Земана, через що у суспільстві виникають непотрібні чутки, що завдають шкоди самому президенту. Адміністрація глави держави не повинна, за його словами, розкривати поставлений йому лікарями діагноз і повідомляти про ліки, які він приймає, а лише чітко відповісти на питання про здібності хворого виконувати обов’язки чеського лідера.

Вистрчіл також побажав якнайшвидшого одужання Земану і висловив надію, що він зможе виконувати обов’язки президента. В даний момент глава держави повинен забезпечити переговорний процес між партіями, що пройшли за підсумками недавніх виборів в нижню палату парламенту, про формування нового уряду країни і видати доручення одному з партійних лідерів створити кабмін.

Проте, за словами політика, фахівці у галузі конституційного права вже розглядають варіанти позбавлення хворого Земана президентських повноважень. Ці механізми можуть бути запущені, якщо Празький град не надасть вичерпної інформації про сумісність здоров’я його глави до покладених на нього компетенцій. Деякі сенатори, зазначив Вистрчіл, виявляють нетерплячість, щоб запустити процес позбавлення Земана президентських повноважень. Сам спікер до їхнього числа не належить.

Чеська конституція передбачає можливість позбавлення президента повноважень через його нездатність їх виконувати. За це має проголосувати більшість депутатів обох палат національного парламенту. Вистрчіл вважає, що це може статися, лише коли стане абсолютно ясно, що стан здоров’я Земана не дозволяє йому обіймати посаду президента.

Контекст

Тим часом конституційна комісія Сенату Чехії обговорить у вівторок, 19 жовтня, можливість зняття частини повноважень президента з Земана, якщо він протягом найближчого тижня не піде на поправку і процес формування нового уряду загальмується. Такий варіант, як вважають у верхній палаті парламенту, необхідно враховувати, якщо хвороба глави держави затягнеться.

Дану ініціативу сенаторів, в свою чергу, різко засудив віцепрем’єр і глава Мінпромторгу Карел Гавлічек.

Президента Чехії доставили у госпіталь незадовго до полудня в неділю, 10 жовтня — відразу після його зустрічі з прем’єр-міністром країни Андрієм Бабішем. Його здоров’я, як зазначено, “сильно погіршилося в останні тижні”.

“Президент був госпіталізований за моєю рекомендацією. Ми знаємо його діагноз, але я не дозволив його публікацію”, — сказав лікар президента Чехії Мірослав Заворал. Так, Земан госпіталізований в реанімацію з хронічним захворюванням. “Він отримає належний догляд”, — запевнив його лікар.

Чеські ЗМІ повідомляють, що госпіталізований у реанімацію в Центральному військовому госпіталі Праги президент може пробути в лікарні наступні три тижні.