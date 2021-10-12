Чешский Сенат подаст запрос в администрацию Земана о состоянии здоровья президента страны

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 106132 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 115160 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 103339 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102833 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 130496 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120075 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 158100 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143044 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179473 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172909 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102800 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 39834 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 52271 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 64605 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 31735 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 115150 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 130487 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 300136 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 267023 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 251903 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 106126 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 118650 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 158097 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 116644 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 116275 просмотра
Актуальное
Чешский Сенат подаст запрос в администрацию Земана о состоянии здоровья президента страны

Чешский Сенат подаст запрос в администрацию Земана о состоянии здоровья президента страны

Киев  •  УНН

 • 19109 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Сенат Чехии попросит у Пражского града подробную информацию о состоянии здоровья президента Чехии Милоша Земана, находящегося с 10 октября в реанимации в Центральном военном госпитале в Праге. Об этом во вторник в интервью журналу Respekt сообщил спикер верхней палаты парламента республики Милош Выстрчил, пишет УНН.

Детали

“Мы сейчас готовимся к тому, чтобы подготовить официальное письменное обращение (к администрации Земана), чтобы в последний раз обратить внимание (Пражского града), что, исходя из ситуации (после прошедших выборов в нижнюю палату национального парламента), необходимо сообщить (общественности) не только о том, является ли состояние здоровья президента стабильным, но и, прежде всего, способен ли он исполнять президентские обязанности”, — отметил Выстрчил.

Спикер раскритиковал подход Пражского града к информированию общественности о здоровье Земана, из-за чего в обществе возникают ненужные слухи, наносящие вред самому президенту. Администрация главы государства не должна, по его словам, раскрывать поставленный ему врачами диагноз и сообщать о лекарствах, которые он принимает, а лишь четко ответить на вопрос о способностях заболевшего выполнять обязанности чешского лидера.

Выстрчил также пожелал скорейшего выздоровления Земану и выразил надежду, что он сможет выполнять обязанности президента. В данный момент глава государства должен обеспечить переговорный процесс между партиями, прошедшими по итогам недавних выборов в нижнюю палату парламента, о формировании нового правительства страны и выдать поручение одному из партийных лидеров создать кабмин.

Тем не менее, по словам политика, специалисты в сфере конституционного права уже рассматривают варианты лишения заболевшего Земана президентских полномочий. Эти механизмы могут быть запущены, если Пражский град не предоставит исчерпывающей информации о совместимости здоровья его главы с возложенными на него компетенциями. Некоторые сенаторы, отметил Выстрчил, проявляют нетерпеливость, чтобы запустить процесс лишения Земана президентских полномочий. Сам спикер к их числу не относится.

Чешская конституция предусматривает возможность лишения президента полномочий из-за его неспособности их выполнять. За это должно проголосовать большинство депутатов обеих палат национального парламента. Выстрчил считает, что это может произойти, лишь когда станет абсолютно ясно, что состояние здоровья Земана не позволяет ему занимать пост президента.

Контекст

Между тем конституционная комиссия Сената Чехии обсудит во вторник, 19 октября, возможность снятия части полномочий президента с Земана, если он в течение ближайшей недели не пойдет на поправку и процесс формирования нового правительства затормозится. Такой вариант, как считают в верхней палате парламента, необходимо учитывать, если болезнь главы государства затянется.

Данную инициативу сенаторов, в свою очередь, резко осудил вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек.

Президента Чехии доставили в госпиталь незадолго до полудня в воскресенье, 10 октября — сразу после его встречи с премьер-министром страны Андреем Бабишем. Его здоровье, как указано, “сильно ухудшилось в последние недели”.

“Президент был госпитализирован по моей рекомендации. Мы знаем его диагноз, но я не позволил его публикацию”, — сказал лечащий врач президента Чехии Мирослав Заворал. Так, Земан госпитализирован в реанимацию с хроническим заболеванием. “Он получит надлежащий уход”, — заверил его врач.

Чешские СМИ сообщают, что госпитализированный в реанимацию в Центральном военном госпитале Праги президент может пробыть в больнице следующие три недели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы