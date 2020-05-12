Чеські ЗМІ знайшли "людину з рицином": ним виявився російський чиновник

Так, варто відзначити, минулого місяця чеський журнал Respekt повідомив про людину з дипломатичним паспортом, яка планувала використовувати смертельну отруту, рицин, для замаху на життя мера Праги і глав двох районів міста.

За даними ЗМІ, на даний момент чиновники перебувають під захистом місцевих правоохоронців.

Провівши власне розслідування, низка журналістів прийшла до висновку, що цією людиною є Андрій Вікторович Кончаков, директор Російського центру науки і культури в Празі. Сам центр стверджує, що 34-річний Кончаков народився в Москві і закінчив Національний університет ядерних досліджень, що спеціалізується на міжнародних відносинах.

"Росспівробітництво - це організація, яка перебуває під контролем Міністерства закордонних справ Росії, офіційна мета якої - підтримувати контакти з російською меншиною, просувати російську культуру і науку. Але відомо, що ця організація широко використовується російською розвідувальною службою", - зазначає Роман Доброхотов, головний редактор російського слідчого сайту The Insider.

Сам Кончаков не відповів на питання Чеського телебачення, вимагаючи електронного листа, на який відповіло російське посольство.

"Ми рекомендуємо вам ставити ваші питання тим, хто постачає чеські ЗМІ подібними помилковими і необґрунтованими даними і обманює журналістів в своїх спробах маніпулювати громадською думкою", - написали в посольстві у відповідь на питання про діяльність Кончакова.

Як повідомляв УНН, в жовтні минулого року Директор Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Коуделка виступив в Палаті депутатів (нижній палаті парламенту) республіки з твердженням, що його відомство, яке виконує функції національної контррозвідки, розкрило діючу на чеській території мережу агентів, які працювали на російські спецслужби.