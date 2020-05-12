Чешские СМИ нашли “человека с рицином”: им оказался российский чиновник
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Российским агентом, который, по данным чешской разведки, планировал отравить рицином трех пражских политиков, оказался председатель Российского Центра науки и культуры Андрей Кончаков. Об этом сообщили чешские СМИ, передаёт УНН со ссылкой на Чешское телевиденье.
Так, стоит отметить, в прошлом месяце чешский журнал Respekt сообщил о человеке с дипломатическим паспортом, который планировал использовать смертельный яд, рицин, для покушения на жизнь мэра Праги и глав двух районов города.
По данным СМИ, на данный момент чиновники находятся под защитой местных правоохранителей.
Проведя собственное расследование, ряд журналистов пришли к выводу, что этим человеком является Андрей Викторович Кончаков, директор Российского центра науки и культуры в Праге. Сам центр утверждает, что 34-летний Кончаков родился в Москве и окончил Национальный университет ядерных исследований, специализирующийся на международных отношениях.
“Россотрудничество — это организация, находящаяся под контролем Министерства иностранных дел России, официальная цель которой — поддерживать контакты с русским меньшинством, продвигать русскую культуру и науку. Но известно, что эта организация широко используется российской разведывательной службой”, - отмечает Роман Доброхотов, главный редактор российского следственного сайта The Insider.
Сам Кончаков не ответил на вопросы Чешского телевидения, запросив электронное письмо, на которое ответило российское посольство.
“Мы рекомендуем вам задавать ваши вопросы тем, кто снабжает чешские СМИ подобными ложными и необоснованными данными и обманывает журналистов в своих попытках манипулировать общественным мнением”, — написали в посольстве в ответ на вопрос о деятельности Кончакова.
Как сообщал УНН, в октябре прошлого года Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка выступил в Палате депутатов (нижней палате парламента) республики с утверждением, что его ведомство, выполняющее функции национальной контрразведки, раскрыло действовавшую на чешской территории сеть агентов, работавших на российские спецслужбы.