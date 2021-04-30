Чеські правоохоронці вивчають візит Земана у Таджикистан в рамках розслідування вибухів на складах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Слідство у справі про інцидент у Врбетіце розслідує обставини візиту президента Чехії Мілоша Земана в листопаді 2014 року в Таджикистан. Про це повідомляє в п’ятницю чеське видання Seznam Zpravy, передає УНН.

Деталі

Особливий інтерес у слідства викликає участь в складі делегації, яка супроводжувала главу чеської держави, власника комерційної компанії Imex Петера Бернатіка — старшого. Ця фірма орендувала у Врбетіце склади, в яких зберігалися боєприпаси і зброя, що належали їй.

У Таджикистані Бернатік-старший, за даними видання, в період між 23 і 27 листопада 2014 року зустрічався з генералом таджицької прикордонної Радшабалі Рахмоналіном. Зустріч може мати безпосереднє відношення до інциденту, вважають слідчі.

Згідно з даними видання, Бернатік-старший у вересні 2014 року — незадовго до першого вибуху на складі у Врбетіце — отримав від генерала Рахмоналіна електронною поштою прохання допустити на територію сховищ двох інспекторів. Ними, як стверджує видання, були “агенти російської спецслужби”.

Бернатік-старший визнав, що тривалий час знайомий з генералом, а з Таджикистаном його фірма вела справи з експорту в цю країну озброєнь з Чехії. Передбачається також, що представник ЗС Таджикистану пов’язаний з інцидентом у Врбетіце.

Контекст

В уряді Чехії пов’язують з вибухом на території складу боєприпасів у селі Врбетіце 16 жовтня 2014 року, в результаті якого загинули дві людини, підозрюваних у Великий Британії в замаху на життя сім’ї ексрозвідника Сергія Скрипаля росіян Олександра Петрова і Руслана Бошірова. 17 квітня влада Чехії повідомили про висилку 18 співробітників посольства РФ в Празі. МЗС РФ висловило Празі рішучий протест, а також оголосило 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

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