Чеські правоохоронці вивчають візит Земана у Таджикистан в рамках розслідування вибухів на складах

Деталі

Особливий інтерес у слідства викликає участь в складі делегації, яка супроводжувала главу чеської держави, власника комерційної компанії Imex Петера Бернатіка — старшого. Ця фірма орендувала у Врбетіце склади, в яких зберігалися боєприпаси і зброя, що належали їй.

У Таджикистані Бернатік-старший, за даними видання, в період між 23 і 27 листопада 2014 року зустрічався з генералом таджицької прикордонної Радшабалі Рахмоналіном. Зустріч може мати безпосереднє відношення до інциденту, вважають слідчі.

Згідно з даними видання, Бернатік-старший у вересні 2014 року — незадовго до першого вибуху на складі у Врбетіце — отримав від генерала Рахмоналіна електронною поштою прохання допустити на територію сховищ двох інспекторів. Ними, як стверджує видання, були “агенти російської спецслужби”.

Бернатік-старший визнав, що тривалий час знайомий з генералом, а з Таджикистаном його фірма вела справи з експорту в цю країну озброєнь з Чехії. Передбачається також, що представник ЗС Таджикистану пов’язаний з інцидентом у Врбетіце.

Контекст

В уряді Чехії пов’язують з вибухом на території складу боєприпасів у селі Врбетіце 16 жовтня 2014 року, в результаті якого загинули дві людини, підозрюваних у Великий Британії в замаху на життя сім’ї ексрозвідника Сергія Скрипаля росіян Олександра Петрова і Руслана Бошірова. 17 квітня влада Чехії повідомили про висилку 18 співробітників посольства РФ в Празі. МЗС РФ висловило Празі рішучий протест, а також оголосило 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.