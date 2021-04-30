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Чешские правоохранители изучают визит Земана в Таджикистан в рамках расследования взрывов на складах

Киев  •  УНН

 • 14364 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Следствие по делу об инциденте во Врбетице расследует обстоятельства визита президента Чехии Милоша Земана в ноябре 2014 года в Таджикистан. Об этом сообщает в пятницу чешское издание Seznam Zpravy, передает УНН.

Детали

Особый интерес у следствия вызывает участие в составе сопровождавшей главу чешского государства делегации владельца коммерческой компании Imex Петера Бернатика — старшего. Эта фирма арендовала во Врбетице склады, в которых хранилось принадлежавшие ей боеприпасы и оружие.

В Таджикистане Бернатик-старший, по данным издания, в период между 23 и 27 ноября 2014 года встречался с генералом таджикской погранслужбы Радшабали Рахмоналином. Встреча может иметь непосредственное отношение к инциденту, считают следователи.

Согласно данным издания, Бернатик-старший в сентябре 2014 года — незадолго до первого взрыва на складе во Врбетице — получил от генерала Рахмоналина по электронной почте просьбу допустить на территорию хранилищ двух инспекторов. Ими, как утверждает издание, были “агенты российской спецслужбы”.

Бернатик-старший признал, что длительное время знаком с генералом, а с Таджикистаном его фирма вела дела по экспорту в эту страну вооружений из Чехии. Предполагается также, что представитель ВС Таджикистана связан с инцидентом во Врбетице.

Контекст

В правительстве Чехии связывают со взрывом на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь семьи экс-разведчика Сергея Скрипаля россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. 17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге. МИД РФ выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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