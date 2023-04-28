Чеська вчителька постане перед судом за дезінформацію про війну в Україні

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Мартіна Беднарова, яка до минулого року викладала чеську мову в одній із шкіл Праги, у квітні минулого року сказала дітям, що в українській столиці "війни не було".

Навпаки, вона стверджувала, що українські військові вбивали російськомовних мешканців Донбасу.

Тепер, Беднарова звинувачується у кримінальному злочині, який полягає у запереченні, схваленні чи виправданні геноциду. Їй загрожує від шести місяців до трьох років позбавлення волі, якщо її визнають винною.

На початку квітня 2022 року вона розповіла своєму класу, що бачила зображення з веб-камери з Києва, на яких видно, що місто було мирним, без бойових дій.

Коли деякі з дітей оскаржили її висловлювання, заявивши, що бачили на державному телеканалі "Чеське телебачення" кадри Києва, який був у вогні від обстрілів, вчителька сказала, що їм слід шукати альтернативні джерела.

Вона неправдиво стверджувала, що "Чеське телебачення" належить групі ЗМІ, пов'язаних з американським мільярдером-філантропом Джорджем Соросом, додавши, що "ми всі знаємо, кому він зобов'язаний".

Пані Беднарова також зробила додаткові необґрунтовані заяви про те, що неонацистські українські сили знімали шкіру та спалювали живцем російськомовних, у тому числі дітей. Вона стверджувала, що Україна з 2014 року веде криваву кампанію терору на Донбасі, що є незмінною темою російської пропаганди.

Її репліки були таємно записані одним із учнів, який показав це своїм батькам, а ті потім поскаржилися на вчительку в школі. Пізніше її було звільнено. Вона заперечувала своє звільнення у суді, але програла.

Повідомляється, що Беднарова заперечує висунуті проти неї кримінальні звинувачення, стверджуючи, що вона просто надала дітям факти. Вона зазначає, що 18-хвилинний запис був частиною 45-хвилинного обговорення, а коментарі були вирвані із контексту.

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