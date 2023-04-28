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Чешская учительница предстанет перед судом за дезинформацию о войне в Украине

Чешская учительница предстанет перед судом за дезинформацию о войне в Украине

Киев • УНН

 • 527777 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Чешская учительница начальных классов должна предстать перед судом за распространение российской дезинформации о войне в Украине среди своих учеников. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Мартина Беднарова, которая до прошлого года преподавала чешский язык в одной из школ Праги, в апреле прошлого года сказала детям, что в украинской столице "войны не было".

Напротив, она утверждала, что украинские военные убивали русскоязычных жителей Донбасса.

Теперь, Беднарова обвиняется в уголовном преступлении, которое заключается в отрицании, одобрении или оправдании геноцида. Ей грозит от шести месяцев до трех лет лишения свободы, если ее признают виновной.

В начале апреля 2022 года она рассказала своему классу, что видела изображения с веб-камеры из Киева, на которых видно, что город был мирным, без боевых действий.

Когда некоторые из детей оспорили ее высказывание, заявив, что видели на государственном телеканале "Чешское телевидение" кадры Киева, который был в огне от обстрелов, учительница сказала, что им следует искать альтернативные источники.

Она ложно утверждала, что "Чешское телевидение" принадлежит группе СМИ, связанной с американским миллиардером-филантропом Джорджем Соросом, добавив, что "мы все знаем, кому он обязан". 

Г-жа Беднарова также сделала дополнительные необоснованные заявления о том, что неонацистские украинские силы снимали кожу и сжигали заживо русскоязычных, в том числе детей. Она утверждала, что Украина с 2014 года ведет кровавую кампанию террора на Донбассе, что является неизменной темой российской пропаганды.

Ее реплики были тайно записаны одним из учеников, который показал это своим родителям, а те затем пожаловались на учительницу в школе. Позже она была уволена. Она оспаривала свое увольнение в суде, но проиграла.

Сообщается, что Беднарова отрицает выдвинутые против нее уголовные обвинения, утверждая, что она просто предоставила детям факты. Она отмечает, что 18-минутная запись была частью 45-минутного обсуждения, а комментарии были вырваны из контекста.

Напомним

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