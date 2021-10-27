Чеська поліція підозрює оточення президента Земана в ненаданні своєчасної медичної допомоги

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Поліція з’ясовує, чи не вчинили люди з оточення Земана злочин, не надавши йому медичну допомогу в замку в Ланах, де президент перебував до своєї госпіталізації.

Також правоохоронці підозрюють людей з оточення Земана в підробці і привласненні повноважень президента країни. Зокрема, мова йде про можливу підробку підпису глави держави на документі про скликання нової Палати депутатів 8 листопада.

“На даному етапі я можу тільки сказати, що ми займаємося цим питанням”, — сказав прессекретар Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Ярослав Ібехей.

У прокуратурі відмовилися прокоментувати хід розслідування кримінальних справ, але повідомили, що в обох випадках підозрюваним загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо

Президента Чехії доставили у госпіталь відразу ж після його зустрічі з прем’єр-міністром країни Андреєм Бабішем.

Лікарям Центрального військового госпіталю в Празі вдалося стабілізувати стан президента Мілоша Земана, який був доставлений на машині швидкої допомоги з замку в Ланах.