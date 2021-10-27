Чешская полиция подозревает окружение президента Земана в неоказании своевременной медицинской помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Национальное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) начало расследование об окружении президента Милоша Земана. Правоохранители подозревают их в неоказании своевременной медицинской помощи главе государства и подделке документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Respekt.
Детали
Полиция выясняет, не совершили ли люди из окружения Земана преступление, не оказав ему медицинскую помощь в замке в Ланах, где президент находился до своей госпитализации.
Также правоохранители подозревают людей из окружения Земана в подлоге и присвоении полномочий президента страны. В частности, речь идет о возможном подлоге подписи главы государства на документе о созыве новой Палаты депутатов 8 ноября.
“На данном этапе я могу только сказать, что мы занимаемся этим вопросом”, — сказал пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибехей.
В прокуратуре отказались прокомментировать ход расследования уголовных дел, но сообщили, что в обоих случаях подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним
Президента Чехии доставили в госпиталь сразу после его встречи с премьер-министром страны Андреем Бабишем.
Врачам Центрального военного госпиталя в Праге удалось стабилизировать состояние президента Милоша Земана , доставленного на машине скорой помощи из замка в Ланах.