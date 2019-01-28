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Чеська підтримка України досягла 8 млн євро

Чеська підтримка України досягла 8 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. З 2014 року допомога Чеської Республіки Україні сягнула вже 8 млн євро. Про це заявив голова МЗС Чехії Томаш Петршічек, передає кореспондент УНН.

"Ми також говорили про допомогу розвитку і гуманітарну допомогу, яку надає Чеська Республіка Україні. З 2014 року гроші на цю допомогу вже досягли 8 млн євро", - сказав він.

За словами міністра, Чехія спрямовує кошти та допомогу в першу чергу в заклади освіти, охорони здоров’я, на підтримку регіонів та дітей, які знаходяться в зонах війни.

Як повідомляв УНН, станом на сьогодні у Чеській Республіці проживає понад 100 тис. громадян України.

Раніше, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається провести дискусію на політичні питання з президентом Чехії Мілошом Земаном під час наступного візиту до держави.

Українські Національні Новини

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