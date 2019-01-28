Чеська підтримка України досягла 8 млн євро

"Ми також говорили про допомогу розвитку і гуманітарну допомогу, яку надає Чеська Республіка Україні. З 2014 року гроші на цю допомогу вже досягли 8 млн євро", - сказав він.



За словами міністра, Чехія спрямовує кошти та допомогу в першу чергу в заклади освіти, охорони здоров’я, на підтримку регіонів та дітей, які знаходяться в зонах війни.



Як повідомляв УНН, станом на сьогодні у Чеській Республіці проживає понад 100 тис. громадян України.



Раніше, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається провести дискусію на політичні питання з президентом Чехії Мілошом Земаном під час наступного візиту до держави.