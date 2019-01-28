"Чеська Республіка підтримує європейські прагнення України і завжди буде стояти поруч з нею. Для нас важливим є рівень простих між людських контактів. У Чеській Республіці проживає понад 100 тис. українців", - сказав міністр.



Крім того, за його словами, 3 тис. українських студентів вчаться у чеських ВУЗах.



"Українці допомагають нам будувати економіку, і наш уряд запровадив кілька спеціальних програм, які б спростили оформлення дозволів на працевлаштування для українців", - зазначив глава чеського МЗС.



Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається провести дискусію на політичні питання з президентом Чехії Мілошом Земаном під час наступного візиту до держави.