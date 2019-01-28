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У Чеській Республіці проживає понад 100 тис. українців

У Чеській Республіці проживає понад 100 тис. українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Станом на сьогодні у Чеській Республіці проживає понад 100 тис. громадян України.
Про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає кореспондент УНН.

"Чеська Республіка підтримує європейські прагнення України і завжди буде стояти поруч з нею. Для нас важливим є рівень простих між людських контактів. У Чеській Республіці проживає понад 100 тис. українців", - сказав міністр.

Крім того, за його словами, 3 тис. українських студентів вчаться у чеських ВУЗах.

"Українці допомагають нам будувати економіку, і наш уряд запровадив кілька спеціальних програм, які б спростили оформлення дозволів на працевлаштування для українців", - зазначив глава чеського МЗС.

Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається провести дискусію на політичні питання з президентом Чехії Мілошом Земаном під час наступного візиту до держави.

Українські Національні Новини

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