У Чеській Республіці проживає понад 100 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Станом на сьогодні у Чеській Республіці проживає понад 100 тис. громадян України.
Про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає кореспондент УНН.
"Чеська Республіка підтримує європейські прагнення України і завжди буде стояти поруч з нею. Для нас важливим є рівень простих між людських контактів. У Чеській Республіці проживає понад 100 тис. українців", - сказав міністр.
Крім того, за його словами, 3 тис. українських студентів вчаться у чеських ВУЗах.
"Українці допомагають нам будувати економіку, і наш уряд запровадив кілька спеціальних програм, які б спростили оформлення дозволів на працевлаштування для українців", - зазначив глава чеського МЗС.
Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається провести дискусію на політичні питання з президентом Чехії Мілошом Земаном під час наступного візиту до держави.