Клімкін викликав Земана на дискусію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається провести дискусію на політичні питання з президентом Чехії Мілошом Земаном під час наступного візиту до держави. Про це він заявив під час зустрічі з чеським колегою Томашом Петршічеком, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, у нас є Чеська Республіка, яка є другом України. Є офіційна позиція Чеської Республіки. Вона, як ви знаєте, підтримує всі санкції Європейського Союзу, і в тому числі щодо окупованого Криму", - зазначив Клімкін, відповідаючи на запитання журналістів.
За його словами, саме таку позицію міністр вважає позицією Чехії і однозначною позицією.
"Щодо пана президента, я вже неодноразово казав публічно – я готовий з ним подискутувати на основі фактів і на основі міжнародного права стосовно всіх політичних питань. Сподіваюсь, він прийме цю мою пропозицію і під час мого наступного візиту до Праги я з ним зустрінусь і подискутую", - підкреслив міністр.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Чехії їде в Україну.