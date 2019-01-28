Клімкін викликав Земана на дискусію

"Я вважаю, у нас є Чеська Республіка, яка є другом України. Є офіційна позиція Чеської Республіки. Вона, як ви знаєте, підтримує всі санкції Європейського Союзу, і в тому числі щодо окупованого Криму", - зазначив Клімкін, відповідаючи на запитання журналістів.



За його словами, саме таку позицію міністр вважає позицією Чехії і однозначною позицією.



"Щодо пана президента, я вже неодноразово казав публічно – я готовий з ним подискутувати на основі фактів і на основі міжнародного права стосовно всіх політичних питань. Сподіваюсь, він прийме цю мою пропозицію і під час мого наступного візиту до Праги я з ним зустрінусь і подискутую", - підкреслив міністр.



Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Чехії їде в Україну.