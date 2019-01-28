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Міністр закордонних справ Чехії їде в Україну

Міністр закордонних справ Чехії їде в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Про це міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек повідомив на своїй сторінці у Тwitter, передає УНН. 

"Сьогодні їду до України. Хочу особисто заохотити наших українських партнерів в їхніх реформах. Також чітко повторюю,що Чеська Республіка підтримує територіальну єдність і суверенітет України. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Президентом Порошенком і Міністром Павлом Клімкіним", - повідомив він. 

Раніше, посольство Чехії в Україні заперечило "роздачу громадянства"

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Ready for my official visit to #Ukraine. I want to support our Ukrainian partners in their reform efforts and reiterate that Czechia supports Ukraine's sovereignty and territorial integrity. I look forward to meeting with President @poroshenko and FM @PavloKlimkin.

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