Міністр закордонних справ Чехії їде в Україну

"Сьогодні їду до України. Хочу особисто заохотити наших українських партнерів в їхніх реформах. Також чітко повторюю,що Чеська Республіка підтримує територіальну єдність і суверенітет України. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Президентом Порошенком і Міністром Павлом Клімкіним", - повідомив він.



Раніше, посольство Чехії в Україні заперечило "роздачу громадянства".



Ready for my official visit to #Ukraine. I want to support our Ukrainian partners in their reform efforts and reiterate that Czechia supports Ukraine's sovereignty and territorial integrity. I look forward to meeting with President @poroshenko and FM @PavloKlimkin.