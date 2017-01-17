Чеська компанія виявила бажання збудувати на Львівщині сміттєспалювальний завод
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні, 17 січня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся з представником чеської компанії, яка займається виробництвом обладнання в галузі екології, зокрема для переробки твердих побутових відходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Львівської ОДА.
Під час обговорення проблематики переробки відходів Петр Юрса висловив зацікавленість збудувати на Львівщині сміттєспалювальний завод. За його словами, фінансування планується залучити з данського інвестиційного фонду.
“Ми попередньо розраховуємо на завод, який буде спалювати близько 300 тис. тонн побутових відходів на рік. Спалювання однієї тонни сміття, за попередніми розрахунками, коштуватиме 30-40 євро за тонну”, — повідомив П.Юрса.
Під час зустрічі йшлося також про можливість підписання тристороннього договору про наміри між Львівщиною, компанією і данським фондом на фінансування розробки відповідного проекту.
Нагадаємо, 10 грудня 2016 року стартував відкритий конкурс на будівництво та експлуатацію сміттєпереробного заводу. А 10 листопада минулого року Львівська ОДА представила три земельні ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу.
Також нагадаємо, Львів отримав кілька пропозицій щодо купівлі земельної ділянки під новий сміттєвий полігон.