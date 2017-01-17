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Чешская компания изъявила желание построить во Львовской области мусоросжигательный завод

Чешская компания изъявила желание построить во Львовской области мусоросжигательный завод

Киев • УНН

 • 8381 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня, 17 января, председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка встретился с представителем чешской компании, которая занимается производством оборудования в области экологии, в частности для переработки твердых бытовых отходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

При обсуждении проблематики переработки отходов Петр Юрса выразил заинтересованность построить во Львовской области мусоросжигательный завод. По его словам, финансирование планируется привлечь из датского инвестиционного фонда.

"Мы предварительно рассчитываем на завод, который будет сжигать около 300 тыс. тонн бытовых отходов в год. Сжигание одной тонны мусора, по предварительным расчетам, будет стоить 30-40 евро за тонну", - сообщил П.Юрса.

Во время встречи речь шла также о возможности подписания трехстороннего договора о намерениях между Львовской областью, компанией и датским фондом на финансирование разработки соответствующего проекта.

Напомним, 10 декабря 2016 года стартовал открытый конкурс на строительство и эксплуатацию мусороперерабатывающего завода. А 10 ноября прошлого года Львовская ОГА представила три земельных участка для строительства мусороперерабатывающего завода.

Также напомним, Львов получил несколько предложений по покупке земельного участка под новый мусорный полигон.

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