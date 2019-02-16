Червоний список Міжнародного союзу містить 14 видів тварин із Чорнобильського заповідника
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. До Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи занесено 14 видів тварин із Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, яким загрожує зникнення. Про це УНН розповів керівник відділу екології флори та фауни Чорнобильського заповідника Денис Вишневський.
“До Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи включено 14 видів фауни із Чорнобильського заповідника, усі вони на межі зникнення”, - зазначив еколог.
Серед цих тварин є вечірниця мала, видра річкова, рись звичайна, норка європейська, бобер європейський, баранець великий, деркач, тритон гребенястий, кумка звичайна та рахкавка звичайна, вусач великий дубовий та синиця Едіп, мурашка руда лісова, а також п’явка медична.
До слова, до Червоної книги України занесено 75 видів фауни Чорнобильського заповідника.
Як повідомляв УНН, до Європейського червоного списку занесено 13 видів тварин із зони відчуження.