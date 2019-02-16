Красный список Международного союза содержит 14 видов животных из Чернобыльского заповедника

"В Красный список Международного союза охраны природы включено 14 видов фауны из Чернобыльского заповедника, все они на грани исчезновения", - отметил эколог.



Среди этих животных есть вечерницы маленькая, выдра речная, рысь обыкновенная, норка европейская, бобр европейский, дупель, коростель, тритон гребнистый, кумка обычная и квакша обыкновенная, усач большой дубовый и синица Эдип, муравей рыжий лесной, а также пиявка медицинская.



К слову, в Красную книгу Украины занесено 75 видов фауны Чернобыльского заповедника.



Как сообщал УНН, в Европейский красный список занесено 13 видов животных из зоны отчуждения.