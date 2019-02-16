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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 54978 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126421 просмотра

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7 марта, 08:52 • 156507 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117638 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141331 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145211 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Красный список Международного союза содержит 14 видов животных из Чернобыльского заповедника

Красный список Международного союза содержит 14 видов животных из Чернобыльского заповедника

Киев  •  УНН

 • 21098 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Красный список Международного союза охраны природы занесены 14 видов животных из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, которым грозит исчезновение. Об этом УНН рассказал руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского заповедника Денис Вишневский.

"В Красный список Международного союза охраны природы включено 14 видов фауны из Чернобыльского заповедника, все они на грани исчезновения", - отметил эколог.

Среди этих животных есть вечерницы маленькая, выдра речная, рысь обыкновенная, норка европейская, бобр европейский, дупель, коростель, тритон гребнистый, кумка обычная и квакша обыкновенная, усач большой дубовый и синица Эдип, муравей рыжий лесной, а также пиявка медицинская.

К слову, в Красную книгу Украины занесено 75 видов фауны Чернобыльского заповедника.

Как сообщал УНН, в Европейский красный список занесено 13 видов животных из зоны отчуждения.

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