"Червоний" рівень тривоги через сильний туман оголосили у ряді регіонів Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У ряді регіонів Китаю введений найвищий "червоний" рівень тривоги через сильний туман, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Про це повідомляє центральна метеорологічна служба КНР.
Червоний найвищий рівень був введений 3 січня в Пекіні, Тяньцзіні, частини провінції Хенань, Хебей, Шаньдун, Аньхой.
Видимість в деяких районах не перевищувала 50 метрів. Повідомлялося, що “червоний” рівень буде діяти до вечора середи, 4 січня. Зазначається, це перший випадок, коли вводиться червоний рівень тривоги через туман.
Згідно з повідомленням центральної метеослужби КНР, в середу вранці, починаючи з 08.00 за місцевим часом (02.00 за Києвом), найвищий рівень тривоги через туман був продовжений до 08.00 четверга.
Міра стосується Пекіна, Тяньцзіня, деяких районів провінції Аньхой, Шаньдун, Хенань, Хебей, а також деяких районів провінції Шаньсі і Цзянсу. Повідомляється, що в деяких районах видимість складе не більше 200 метрів, а десь менше 50 метрів.
Як повідомляв УНН, у Чилі оголосили “червоний” рівень небезпеки через велику природню пожежу.