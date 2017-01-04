"Красный" уровень тревоги из-за сильного тумана объявили в ряде регионов Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В ряде регионов Китая введен самый высокий "красный" уровень тревоги из-за сильного тумана, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Об этом сообщает центральная метеорологическая служба КНР.
Красный высокий уровень был введен 3 января в Пекине, Тяньцзине, части провинции Хэнань, Хэбэй, Шаньдун, Аньхой.
Видимость в некоторых районах не превышала 50 метров. Сообщалось, что "красный" уровень будет действовать до вечера среды, 4 января. Отмечается, это первый случай, когда вводится красный уровень тревоги из-за тумана.
Согласно сообщению центральной метеослужбы КНР, в среду утром, начиная с 08.00 по местному времени (02.00 по Киеву), самый высокий уровень тревоги из-за тумана был продлен до 08.00 четверга.
Мера касается Пекина, Тяньцзиня, некоторых районов провинции Аньхой, Шаньдун, Хэнань, Хэбэй, а также некоторых районов провинции Шаньси и Цзянсу. Сообщается, что в некоторых районах видимость составит не более 200 метров, а где-то меньше 50 метров.
Как сообщал УНН, в Чили объявили "красный" уровень опасности из-за большого природного пожара.