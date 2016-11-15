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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Червоний Хрест висловив занепокоєння через обстріли госпіталів в Алеппо

Червоний Хрест висловив занепокоєння через обстріли госпіталів в Алеппо

Київ • УНН

 • 8222 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста надзвичайно занепокоєні обстрілами лікарень в сирійському Алеппо, зважаючи на те, в яких умовах вимушені працювати лікарі. Про це йдеться в Twitter Міжнародного комітету Червоного Хреста в Сирії, передає УНН.

"Вражаючі новини з Алеппо: ще більше госпіталів атаковано за останню добу. Два з них були підтримувані Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Вони не мають бути ціллю. Госпіталь Ансар на околицях Алеппо надавав медичну допомогу 5 тис. осіб щомісяця. Міська лікарня Ель-Атаріб допомагає тисячі осіб щомісяця. Кілька лікарень ще продовжують функціонувати в Алеппо, але в умовах за межами уяви. Лікарі та медсестри виснажені. Ми будемо робити все, щоб підтримати ці госпіталі, а також намагатимемося допомогти відкрити і інші медклініки, щоб були забезпечені умови для надання населенню екстреної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, військові сили РФ почали у вівторок масштабну операцію з нанесення ударів по терористах в провінції Ідліб і Хомс, в тому числі задіяний авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".

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