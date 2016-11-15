Красный Крест выразил обеспокоенность из-за обстрелов госпиталей в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Международном комитете Красного Креста чрезвычайно обеспокоены обстрелами больниц в сирийском Алеппо и тем в каких условиях вынуждены работать врачи. Об этом говорится в Twitter Международного комитета Красного Креста в Сирии, передает УНН.
"Впечатляющие новости из Алеппо: еще больше госпиталей атакованы за последние сутки. Два из них поддерживались Международным комитетом Красного Креста. Они не должны быть целью. Госпиталь Ансар на окраинах Алеппо оказывал медицинскую помощь 5 тыс. человек ежемесячно. Городская больница Эль-Атариб помогает тысяче человек ежемесячно. Несколько больниц еще продолжают функционировать в Алеппо, но в условиях за пределами воображения. Врачи и медсестры истощены. Мы будем делать все, чтобы поддержать эти госпитали, а также постараемся помочь открыть и другие медклиники, чтобы были обеспечены условия для оказания экстренной помощи населению", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, военные силы РФ начали во вторник масштабную операцию по нанесению ударов по террористам в провинции Идлиб и Хомс, в том числе задействован авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".