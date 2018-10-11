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Червоний Хрест відправив понад 200 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Українське представництво Міжнародного Червоного Хресту вчора відправило на окуповані території Донбасу понад 230 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомляє відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“Через КПВВ „Новотроїцьке“ до ТОТУ прослідувало 12 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста загальною вагою 239,5 тонн”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Червоний Хрест проводить підготовку двох гуманітарних проектів на Донбасі

Нагадаємо, спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що український уряд робить недостатньо для співвітчизників, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

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