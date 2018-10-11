Красный Крест отправил более 200 тонн гумпомощи на оккупированный Донбасс

"Через КПВВ "Новотроицкое" на ВОТУ последовало 12 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста общим весом 239,5 тонн", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Красный Крест проводит подготовку двух гуманитарных проектов на Донбассе

Напомним, специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинское правительство делает недостаточно для соотечественников, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.