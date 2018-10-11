Красный Крест отправил более 200 тонн гумпомощи на оккупированный Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Украинское представительство Международного Красного Креста вчера отправило на оккупированные территории Донбасса более 230 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на ВОТУ последовало 12 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста общим весом 239,5 тонн", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Красный Крест проводит подготовку двух гуманитарных проектов на Донбассе
Напомним, специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинское правительство делает недостаточно для соотечественников, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.