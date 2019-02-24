Червоний Хрест повідомив, що його емблему використовували незаконно на кордоні Венесуели

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця застерегла від неправомірного використання її емблеми. В опублікованій в суботу в Twitter заяві вона зазначила, що має відомості про подібні дії з боку “деяких людей” в районі кордону Венесуели з Колумбією і Венесуели з Бразилією, і це може поставити під загрозу її нейтралітет і неупередженість, передає УНН.