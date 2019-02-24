Червоний Хрест повідомив, що його емблему використовували незаконно на кордоні Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця застерегла від неправомірного використання її емблеми. В опублікованій в суботу в Twitter заяві вона зазначила, що має відомості про подібні дії з боку “деяких людей” в районі кордону Венесуели з Колумбією і Венесуели з Бразилією, і це може поставити під загрозу її нейтралітет і неупередженість, передає УНН.
“Ми дізналися, що деякі люди, які не є співробітниками товариства Червоного Хреста Колумбії і товариства Червоного Хреста Венесуели носять емблеми Червоного Хреста на кордоні Колумбії з Венесуелою і Бразилії з Венесуелою, — йдеться в заяві. — Ми закликаємо їх припинити це робити. Вони можуть вважати, що чинять правильно, однак вони ставлять під загрозу наш нейтралітет, неупередженість і незалежність”.
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо неодноразово заявляв, що до Венесуели 23 лютого через кордони, в тому числі Колумбії та Бразилії, прибуде іноземна гуманітарна допомога. Уряд Венесуели назвав цю ініціативу “дешевим шоу олігархії”. В даний час кордон з Бразилією і Колумбією закритий за рішенням офіційного Каракаса.
We’ve learned that there are some people not affiliated w/ @cruzrojacol & @CruzRojaVe wearing Red Cross emblems at Colombia-#Venezuela & Brazil-Ven border.
We urge them to stop doing this. They might mean well but they risk jeopardizing our neutrality, impartiality & independence
Як зазначав УНН, Білий дім прокоментував спалення вантажівок з допомогою на кордоні Венесуели.