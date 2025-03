Червоний Хрест повідомив, що його емблему використовували незаконно на кордоні Венесуели

“Ми дізналися, що деякі люди, які не є співробітниками товариства Червоного Хреста Колумбії і товариства Червоного Хреста Венесуели носять емблеми Червоного Хреста на кордоні Колумбії з Венесуелою і Бразилії з Венесуелою, — йдеться в заяві. — Ми закликаємо їх припинити це робити. Вони можуть вважати, що чинять правильно, однак вони ставлять під загрозу наш нейтралітет, неупередженість і незалежність”.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо неодноразово заявляв, що до Венесуели 23 лютого через кордони, в тому числі Колумбії та Бразилії, прибуде іноземна гуманітарна допомога. Уряд Венесуели назвав цю ініціативу “дешевим шоу олігархії”. В даний час кордон з Бразилією і Колумбією закритий за рішенням офіційного Каракаса.

We’ve learned that there are some people not affiliated w/ @cruzrojacol & @CruzRojaVe wearing Red Cross emblems at Colombia-#Venezuela & Brazil-Ven border.

We urge them to stop doing this. They might mean well but they risk jeopardizing our neutrality, impartiality & independence

23 лютого 2019 р.

