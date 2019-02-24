Красный Крест сообщил, что его эмблему использовали незаконно на границе Венесуэлы

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123689 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 117297 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 17:12 • 145164 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предостерегла от неправомерного использования ее эмблемы. В опубликованном в субботу в Twitter заявлении она отметила, что располагает сведениями о подобных действиях со стороны “некоторых людей” в районе границы Венесуэлы с Колумбией и Венесуэлы с Бразилией, и это может поставить под угрозу ее нейтралитет и беспристрастность, передает УНН.

“Мы узнали, что некоторые люди, не являющиеся сотрудниками общества Красного Креста Колумбии и общества Красного Креста Венесуэлы носят эмблемы Красного Креста на границе Колумбии с Венесуэлой и Бразилии с Венесуэлой, — говорится в заявлении. — Мы призываем их прекратить это делать. Они могут считать, что поступают правильно, однако они ставят под угрозу наш нейтралитет, беспристрастность и независимость”.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в Венесуэлу 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу “дешевым шоу олигархии”. В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.

We’ve learned that there are some people not affiliated w/ @cruzrojacol & @CruzRojaVe wearing Red Cross emblems at Colombia-#Venezuela & Brazil-Ven border.
We urge them to stop doing this. They might mean well but they risk jeopardizing our neutrality, impartiality & independence

— IFRC Intl. Federation #RedCross #RedCrescent (@Federation) 23 лютого 2019 р.

Как отмечал УНН Белый дом прокомментировал сожжение грузовиков с помощью на границе Венесуэлы.

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