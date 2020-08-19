Червоне вино "захищає" зір — учені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Помірне споживання червоного вина здатне запобігти погіршенню зору. Про це заявили фахівці з Медичної школи Університету Вашингтона, передає УНН із посиланням на The Telegraph.
Вчені виявили, що кровоносні судини очей від пошкодження і старіння захищає один з компонентів червоного вина - ресвератрол.
Також у ході серії експериментів фахівці виявили протиракові, протизапальні, хелатуючі та інші позитивні ефекти вживання червоного вина.
Ба більше, за словами фахівців, червоне вино здатне відновлювати кровоносні судини після ушкоджень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чим корисне вино: п'ять наукових фактів
Експерти прийшли до висновку, що низький рівень захворювань серцево-судинної системи у жителів Франції (так званий "французький парадокс") пов'язаний саме з вживанням червоного вина.
Нагадаємо, раніше, вчені з Америки прийшли до висновку, що червоне вино продовжує життя.
Також, нагадаємо, в Україні Держстат зафіксував зростання популярності вітчизняного вина.
А 5-ка найвідоміших винних українських ТМ сьогодні виглядає наступним чином: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman і Oreanda.