Красное вино "защищает" зрение — ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Умеренное потребление красного вина способно предотвратить ухудшение зрения. Об этом заявили специалисты из Медицинской школы Университета Вашингтона, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Ученые обнаружили, что кровеносные сосуды глаз от повреждения и старения защищает один из компонентов красного вина - ресвератрол.
Также в ходе серии экспериментов специалисты выявили противораковые, противовоспалительные, хелатирующие и другие положительные эффекты употребления красного вина.
Более того, по словам специалистов, красное вино способно восстанавливать кровеносные сосуды после повреждений.
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Эксперты пришли к выводу, что низкий уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы у жителей Франции (так называемый "французский парадокс") связан именно с употреблением красного вина.
Напомним, ранее, ученные из Америки пришли к выводу, что красное вино продлевает жизнь.
Также, напомним, в Украине Госстат зафиксировал рост популярности отечественного вина.
А 5-ка самых известных винных украинских ТМ сегодня выглядит следующим образом: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman и Oreanda.