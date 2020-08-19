Красное вино "защищает" зрение — ученые

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70001 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96962 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123043 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105219 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125038 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100605 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101508 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103741 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101864 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101486 просмотра

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Красное вино "защищает" зрение — ученые

Красное вино "защищает" зрение — ученые

Киев  •  УНН

 • 17629 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Умеренное потребление красного вина способно предотвратить ухудшение зрения. Об этом заявили специалисты из Медицинской школы Университета Вашингтона, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Ученые обнаружили, что кровеносные сосуды глаз от повреждения и старения защищает один из компонентов красного вина - ресвератрол.

Также в ходе серии экспериментов специалисты выявили противораковые, противовоспалительные, хелатирующие и другие положительные эффекты употребления красного вина.

Более того, по словам специалистов, красное вино способно восстанавливать кровеносные сосуды после повреждений.

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Эксперты пришли к выводу, что низкий уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы у жителей Франции (так называемый "французский парадокс") связан именно с употреблением красного вина.

Напомним, ранее, ученные из Америки пришли к выводу, что красное вино продлевает жизнь

Также, напомним, в Украине Госстат зафиксировал рост популярности отечественного вина. 

А 5-ка самых известных винных украинских ТМ сегодня выглядит следующим образом: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman и Oreanda.

Украинские Национальные Новости

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