Червоне вино рятує від карієсу - вчені

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Червоне вино містить речовини, які допомагають підтримувати здоров'я порожнини рота. Такого висновку дійшли фахівці Вищої ради з наукових досліджень Іспанії, передає УНН з посиланням на науково-дослідне видання Eure Kalert.

"Поліфеноли, що містяться в червоному вині, можуть бути корисними для здоров'я порожнини рота - вони допомагають запобігти карієсу, гінгівіту і періодонтиту", - йдеться в повідомленні.

Вчені досліджували ефективність двох поліфенольних сполук (кавової і р-кумарової кислот) на бактеріях, які викликають карієс, запалення ясен (гінгівіт) і запалення сполучної тканини навколо зубного кореня (періодонтит). Виявилося, що поліфеноли, які  містяться в червоному вині непогано справляються з "очищенням" порожнини рота від шкідливих мікроорганізмів.

Нагадаємо, що за оцінками експертів, українські вина не поступаються чилійським і аргентинським.

Також нагадаємо, що українське вино Мадера від бренду "Коктебель" потрапило до переліку кращих вин світу.

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