Червоне вино рятує від карієсу - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Червоне вино містить речовини, які допомагають підтримувати здоров'я порожнини рота. Такого висновку дійшли фахівці Вищої ради з наукових досліджень Іспанії, передає УНН з посиланням на науково-дослідне видання Eure Kalert.
"Поліфеноли, що містяться в червоному вині, можуть бути корисними для здоров'я порожнини рота - вони допомагають запобігти карієсу, гінгівіту і періодонтиту", - йдеться в повідомленні.
Вчені досліджували ефективність двох поліфенольних сполук (кавової і р-кумарової кислот) на бактеріях, які викликають карієс, запалення ясен (гінгівіт) і запалення сполучної тканини навколо зубного кореня (періодонтит). Виявилося, що поліфеноли, які містяться в червоному вині непогано справляються з "очищенням" порожнини рота від шкідливих мікроорганізмів.
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