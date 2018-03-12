Красное вино спасает от кариеса - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Красное вино содержит вещества, которые помогают поддерживать здоровье полости рта. К такому выводу пришли специалисты Высшего совета по научным исследованиям Испании, передает УНН со ссылкой на научно-исследовательское издание Eure Kalert.
“Содержащиеся в красном вине полифенолы могут быть полезны для здоровья полости рта — они помогают предотвратить кариес, гингивит и периодонтит”, — говорится в сообщении.
Ученые исследовали эффективность двух полифенольных соединений (кофейной и р-кумаровой кислот) на бактериях, которые вызывают кариес, воспаление десен (гингивит) и воспаление соединительной ткани вокруг зубного корня (периодонтит). Оказалось, что содержащиеся в красном вине полифенолы неплохо справляются с “очисткой” полости рта от вредных микроорганизмов.
Напомним, что по оценкам экспертов, украинские вина не уступают чилийским и аргентинским.
Также напомним, что украинское вино Мадера от бренда “Коктебель” попало в перечень лучших вин мира.