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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 44728 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Красное вино спасает от кариеса - ученые

Красное вино спасает от кариеса - ученые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Красное вино содержит вещества, которые помогают поддерживать здоровье полости рта. К такому выводу пришли специалисты Высшего совета по научным исследованиям Испании, передает УНН со ссылкой на научно-исследовательское издание Eure Kalert.

“Содержащиеся в красном вине полифенолы могут быть полезны для здоровья полости рта — они помогают предотвратить кариес, гингивит и периодонтит”, — говорится в сообщении.

Ученые исследовали эффективность двух полифенольных соединений (кофейной и р-кумаровой кислот) на бактериях, которые вызывают кариес, воспаление десен (гингивит) и воспаление соединительной ткани вокруг зубного корня (периодонтит). Оказалось, что содержащиеся в красном вине полифенолы неплохо справляются с “очисткой” полости рта от вредных микроорганизмов.

Напомним, что по оценкам экспертов, украинские вина не уступают чилийским и аргентинским.

Также напомним, что украинское вино Мадера от бренда “Коктебель” попало в перечень лучших вин мира.

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