Червоне м'ясо прибрати, молочку додати: вчені з'ясували зв'язок між їжею та розвитком раку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Вживання червоного м'яса може провокувати розвиток колоректального раку. До такого висновку прийшли експерти Всесвітнього фонду з вивчення раку (World Cancer Research Fund)передає УНН.

Деталі 

Справа в тому, що в процесі приготування червоного м'яса за високих температур формуються різні канцерогени, зокрема - гетероциклічні ароматичні аміни (ГАА) та поліароматичні вуглеводні (ПАВ).

"Цілою низкою спеціальних досліджень було встановлено позитивну кореляцію між високим рівнем споживання червоного м'яса (в порівнянні з низьким рівнем споживання) і ризиком розвитку колоректального раку", - йдеться в повідомленні.

Перероблене червоне м'ясо також є джерелом N-нітрозоз'єднань (також присутні в тютюновому димі - ред.), які можуть мати канцерогенний потенціал, розповіли фахівці.

Поряд з цим експерти з'ясували, що "захистити" організм від розвитку колоректального раку можуть молочні продукти. Через наявність в них кальцію, лактоферину, вітаміну D і різного роду бактерій, які продукують молочну кислоту. Збільшують біодоступність кальцію казеїн і лактоза, що містяться в молоці, кажуть фахівці.

Доповнення

МОЗ України рекомендує українцям з'їдати не більше 500 гр червоного м'яса на тиждень.

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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