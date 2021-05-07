Червоне м'ясо прибрати, молочку додати: вчені з'ясували зв'язок між їжею та розвитком раку

Деталі

Справа в тому, що в процесі приготування червоного м'яса за високих температур формуються різні канцерогени, зокрема - гетероциклічні ароматичні аміни (ГАА) та поліароматичні вуглеводні (ПАВ).

"Цілою низкою спеціальних досліджень було встановлено позитивну кореляцію між високим рівнем споживання червоного м'яса (в порівнянні з низьким рівнем споживання) і ризиком розвитку колоректального раку", - йдеться в повідомленні.

Перероблене червоне м'ясо також є джерелом N-нітрозоз'єднань (також присутні в тютюновому димі - ред.), які можуть мати канцерогенний потенціал, розповіли фахівці.

Поряд з цим експерти з'ясували, що "захистити" організм від розвитку колоректального раку можуть молочні продукти. Через наявність в них кальцію, лактоферину, вітаміну D і різного роду бактерій, які продукують молочну кислоту. Збільшують біодоступність кальцію казеїн і лактоза, що містяться в молоці, кажуть фахівці.

Доповнення

МОЗ України рекомендує українцям з'їдати не більше 500 гр червоного м'яса на тиждень.

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.