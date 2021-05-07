Красное мясо убрать, молочку добавить: ученые выяснили связь между пищей и развитием рака
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Употребление красного мяса может провоцировать развитие колоректального рака. К такому выводу пришли эксперты Всемирного фонда по изучению рака (World Cancer Research Fund), передает УНН.
Детали
Дело в том, что в процессе приготовления красного мяса при высоких температурах формируются различные канцерогены, в частности - гетероциклические ароматические амины (ГАА) и полиароматические углеводороды (ПАУ).
"Целым рядом специальных исследований была установлена положительная корреляцию между высоким уровнем потребления красного мяса (в сравнении с низким уровнем потребления) и риском развития колоректального рака", - говорится в сообщении.
Переработанное красное мясо также является источником N-нитрозосоединений (также присутствуют в табачном дыме - ред.), которые могут иметь канцерогенный потенциал, рассказали специалисты.
Наряду с этим эксперты выяснили, что "защитить" организм от развития колоректального рака могут молочные продукты. Из-за наличия в них кальция, лактоферрина, витамина D и разного рода бактерий, продуцирующих молочную кислоту. Увеличивают биодоступность кальция содержащиеся в молоке казеин и лактоза, говорят специалисты.
Дополнение
Минздрав Украины рекомендует украинцам съедать не более 500 гр красного мяса в неделю.
Справка
Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.