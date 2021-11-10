"Червона" зона у Києві: виписали ще 200 протоколів та постанов на порушників карантину

Деталі

Протягом 9 листопада у Києві перевірили 232 об’єкти господарської діяльності, а також 198 громадських транспортних засобів. За результатами перевірок склали два адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами).

Окрім того, винесли 200 адмінпостанови за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП (перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно).

Контекст

Із 1 листопада Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.

Громадський транспорт не закрили. Однак їздити у ньому можуть пасажири, які мають сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест. Перевірятимуть ці документи не на вході у транспорт, а вибірково — спеціальні групи правоохоронців.

Працювати можна теж лише із негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати/проводити: