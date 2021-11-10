"Червона" зона у Києві: виписали ще 200 протоколів та постанов на порушників карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У столиці протягом 9 листопада поліція провела 430 перевірок, за результатами яких склали два протоколи та винесли 200 постанов за порушення карантинних правил. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані поліції Києва.
Деталі
Протягом 9 листопада у Києві перевірили 232 об’єкти господарської діяльності, а також 198 громадських транспортних засобів. За результатами перевірок склали два адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами).
Окрім того, винесли 200 адмінпостанови за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП (перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно).
Контекст
Із 1 листопада Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.
Громадський транспорт не закрили. Однак їздити у ньому можуть пасажири, які мають сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест. Перевірятимуть ці документи не на вході у транспорт, а вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
Працювати можна теж лише із негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати/проводити:
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- заклади харчування
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- готелі
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- установи соціального захисту
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- спортзали та фітнес-центри
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- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
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- торговельно-розважальні центри
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- масові заходи
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