Червона картка пенсійній реформі: у РФ поліція затримала 17 учасників мітингу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Санкт-Петербурзі активісти влаштували мітинг проти пенсійної реформи. Учасникам видали червоні картки, які ті піднімали вгору. Як пише "Медиазона", під час акції було затримано 17 осіб, передає УНН.
"Оскільки акція була не узгоджена, організатори хотіли провести її у вигляді «екскурсії» по Петербургу, роздавши учасникам червоні картки, які вони піднімали вгору. Незабаром після початку ходи дорогу учасникам мітингу перегородили поліцейські, які не випустивши їх на Невський проспект", - йдеться у повідомленні.
Як пише видання, наразі акція закінчилася, затримано 17 осіб, яких відвезли у відділ поліції № 76.
За інформацією ОВД-Инфо, двом затриманим по 17 років.
Нагадаємо, уряд Медведєва запропонував Держдумі підвищити пенсійний вік у РФ.