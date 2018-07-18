Красная карточка пенсионной реформе: в РФ полиция задержала 17 участников митинга
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Санкт-Петербурге активисты устроили митинг против пенсионной реформы. Участникам выдали красные карточки, которые те поднимали вверх. Как пишет "Медиазона", во время акции были задержаны 17 человек, передает УНН.
“Поскольку акция была не согласована, организаторы хотели провести ее в виде „экскурсии“ по Петербургу, раздав участникам красные карточки, которые они поднимали вверх. Вскоре после начала шествия дорогу участникам митинга преградили полицейские, не выпустив их на Невский проспект”, — говорится в сообщении.
Как пишет издание, акция уже закончилась, задержаны 17 человек, которых увезли в отдел полиции № 76.
По информации ОВД-Инфо, двум задержанным по 17 лет.
Напомним, правительство Медведева предложило Госдуме повысить пенсионный возраст в РФ.