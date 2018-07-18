Красная карточка пенсионной реформе: в РФ полиция задержала 17 участников митинга

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39372 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102361 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124376 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131909 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169088 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153338 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141078 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130461 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181296 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118332 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Красная карточка пенсионной реформе: в РФ полиция задержала 17 участников митинга

Красная карточка пенсионной реформе: в РФ полиция задержала 17 участников митинга

Киев  •  УНН

 • 9306 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Санкт-Петербурге активисты устроили митинг против пенсионной реформы. Участникам выдали красные карточки, которые те поднимали вверх. Как пишет "Медиазона", во время акции были задержаны 17 человек, передает УНН.

“Поскольку акция была не согласована, организаторы хотели провести ее в виде „экскурсии“ по Петербургу, раздав участникам красные карточки, которые они поднимали вверх. Вскоре после начала шествия дорогу участникам митинга преградили полицейские, не выпустив их на Невский проспект”, — говорится в сообщении.

Как пишет издание, акция уже закончилась, задержаны 17 человек, которых увезли в отдел полиции № 76.

По информации ОВД-Инфо, двум задержанным по 17 лет.

Напомним, правительство Медведева предложило Госдуме повысить пенсионный возраст в РФ.

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