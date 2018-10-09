Чернівці вже майже добу без води

Аварія сталася вчора, 8 жовтня, на магістральному водогоні Чернівці-Дністер.

"Аварія надзвичайно серйозна — стовп води був 7 метрів заввишки, до того ж у місці, яке розташоване між насосними станціями “Вікно” та “Шубранець” (ІІ та ІІІ підйом води). Для того, щоб заварити прорив, довелося повністю осушувати весь водогін“, — пояснили у водоканалі.

Також там повідомили, що станом на 15 годину 9 жовтня ремонтні роботи майже завершені. Проте говорити про відновлення водопостачання зарано. У випадку Чернівців відновлення водопостачання — процес тривалий.

“Спочатку треба заповнити водою трасу „Вікно-Шубранець“, це та ділянка, де була аварія. Траса протяжністю 26,6 кілометрів та діаметром труби 1000-1200 мм.

Потім заповнюватимуть резервуари чистої води на Шубранці. Після того, як буде досягнуто необхідний мінімум рівня води в резервуарах, на насосній станції Шубранець запустять насосний агрегат і почнуть заповнювати дві ділянки водогону довжиною по 11 кілометрів. Ці водогони наповнять резервуари чистої води на „Попова“. І тільки після того вода потрапить в мережі Чернівців”, — пояснили у водоканалі.

А також додали, що за умови, що усі ділянки витримають набір води і коливання тиску, вода в мережі міста почне потрапляти завтра.

Слід додати, що, за повідомленням водоканалу, вони також проводять ремонтні роботи водогону ще у кількох місцях.

У місті влаштували довіз води цистернами.

Як повідомляв УНН, киян попередили про зростання тарифів на воду на понад 17%.