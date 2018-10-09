Черновцы уже почти сутки без воды

Авария произошла вчера, 8 октября, на магистральном водопроводе Черновцы-Днестр.

“Авария очень серьезная — столб воды был 7 метров высотой, к тому же в месте, расположенном между насосными станциями „Окно“ и „Шубранец“ (II и III подъем воды). Для того, чтобы заварить прорыв, пришлось полностью осушать весь водопровод”, — пояснили в водоканале.

Также там сообщили, что по состоянию на 15 часов 9 октября ремонтные работы почти завершены. Однако говорить о восстановлении водоснабжения рано. В случае Черновцов восстановление водоснабжения — процесс длительный.

“Сначала надо заполнить водой трассу „Окно-Шубранец“, это тот участок, где была авария. Трасса протяженностью 26,6 километров и диаметром трубы 1000-1200 мм.

Затем заполнять резервуары чистой воды на Шубранце. После того как будет достигнут необходимый минимум уровня воды в резервуарах, на насосной станции Шубранец запустят насосный агрегат и начнут заполнять два участка водопровода длиной по 11 километров. Эти водопроводы наполнят резервуары чистой воды на „Попова“. И только после того вода попадет в сети Черновцов”, — пояснили в водоканале.

А также добавили, что при условии, что все участки выдержат набор воды и колебания давления, вода в сети города начнет попадать завтра.

Следует добавить, что, по сообщению водоканала, они также проводят ремонтные работы водопровода еще в нескольких местах. В городе организовали довоз воды цистернами.

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