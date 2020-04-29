Чернишов назвав пріоритети Міністерства розвитку громад та територій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов озвучив основні пріоритети діяльності Міністерства. Про це він повідомив на брифінгу за результатами засідання уряду у середу, передає кореспондент УНН.
"Хочу розпочати з основних пріоритетів діяльності міністерства розвитку громад та територій, які на сьогодні є: завершення процесу децентралізації, здійснення державної регіональної політики, реформа будівельної галузі, реалізація національної програми "Велике будівництво", - сказав міністр.
З його слів, все це направлено на сталий розвиток України та її регіонів, поліпшення добробуту українців.
Нагадаємо, Мінрегіон отримав у бюджеті надзвичайної ситуації 4,9 мільярда гривень на фінансування Державного фонду регіонального розвитку, що дасть змогу ввести в експлуатацію об’єкти, на яких вже почалось будівництво.