Прикордоння Чернігівщини та Сумщини за добу ворог обстріляв двічі: 9 вибухів
Київ • УНН
Російські війська обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 9 вибухів; жертв не зафіксовано.
Прикордоння Чернігівщини та Сумщини за минулу добу зазнало двох ворожих обстрілів, повідомили у середу в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
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"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 2 обстріли (9 вибухів) із різних видів озброєння", - повідомили в ОК "Північ" у Telegram.
На Чернігівщині та Сумщині фіксували обстріли з мінометів. Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована.
Уже вночі на Сумщині, за даними Сумської ОВА, росіяни здійснили обстріл Свеської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномету.
Сумщина: армійці рф обстріляли чотири громади у прикордонні02.01.24, 10:43 • 41339 переглядiв