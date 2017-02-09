Чернігівського посадовця затримали на "відкаті" в 40 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Правоохоронці викрили розкрадання посадовцями грошей на ремонті соціальних об’єктів Чернігівщини. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що організатором оборудки був керівник одного з департаментів облдержадміністрації. Посадовець залучив до корупційної схеми працівників інших державних та контролюючих органів. За останні два роки з державного бюджету було виділено понад тридцять мільйонів гривень на ремонт та реконструкцію лікарень та навчальних закладів Чернігівщини. Співробітники спецслужби задокументували, що весь цей час начальник департаменту брав “відкати” з підрядних структур за сприяння в укладанні контрактів.
Оперативники СБ України затримали посадовця в обласному центрі під час отримання у власному автомобілі сорока тисяч доларів “відкату” від представника комерційної структури.
Відкрито кримінальне провадження за статтями 191 та 212 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб до корупційної оборудки.
Як повідомляв УНН, посадовців “Укргазвидобування” викрили на виведенні грошей з товариства.