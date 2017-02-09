Черниговского чиновника задержали на "откате" в 40 тыс. долларов

Правоохранители установили, что организатором сделки был руководитель одного из департаментов облгосадминистрации. Чиновник привлек к коррупционной схеме работников других государственных и контролирующих органов. За последние два года из государственного бюджета было выделено более тридцати миллионов гривен на ремонт и реконструкцию больниц и учебных заведений Черниговской области. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все это время начальник департамента брал "откаты" с подрядных структур за содействие в заключении контрактов.

Оперативники СБ Украины задержали чиновника в областном центре при получении в собственном автомобиле сорока тысяч долларов "отката" от представителя коммерческой структуры.

Открыто уголовное производство по статьям 191 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц к коррупционной сделке.

Как сообщал УНН, должностных лиц "Укргаздобычи" уличили в выводе денег из общества.