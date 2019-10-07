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Чернігівського митника затримали за мільйонну оборудку з нелегальним імпортом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Керівника митного посту затримали на Чернігівщині через оборудку, в рамках якої в нашу країну нелегально ввозилася імпортна сільгосппродукція без сплати обов’язкових митних платежів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Чернігівського митника затримали за мільйонну оборудку з нелегальним імпортом

"Посадовець Чернігівської митниці, затриманий Службою безпеки України, входив до організованого угруповання, яке налагодило нелегальне ввезення в нашу країну імпортної сільгосппродукції без сплати обов’язкових митних платежів", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, що до протиправної діяльності були залучені понад п’ятнадцять комерсантів.

"За попередніми оцінками, через оборудку державний бюджет щомісяця недоотримував понад 1 мільйон гривень", - уточнили у СБУ.

Посадовця митниці затримали поблизу місця роботи під час отримання майже 20 тисяч гривень від брокера однієї з митно-брокерських структур за сприяння у ввезенні нової партії нелегальної продукції.

У ході низки санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів провадження, правоохоронці вилучили 10 тисяч доларів США, документацію і комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, правоохоронці затримали на хабарі начальника Полтавської митниці. За даними слідства, посадовець "заробив" 4 тисячі доларів неправомірної вигоди на розмитненні автомобілів з вантажем. 

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