Чернігівського митника затримали за мільйонну оборудку з нелегальним імпортом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Керівника митного посту затримали на Чернігівщині через оборудку, в рамках якої в нашу країну нелегально ввозилася імпортна сільгосппродукція без сплати обов’язкових митних платежів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
"Посадовець Чернігівської митниці, затриманий Службою безпеки України, входив до організованого угруповання, яке налагодило нелегальне ввезення в нашу країну імпортної сільгосппродукції без сплати обов’язкових митних платежів", - йдеться в повідомленні.
За даними спецслужби, що до протиправної діяльності були залучені понад п’ятнадцять комерсантів.
"За попередніми оцінками, через оборудку державний бюджет щомісяця недоотримував понад 1 мільйон гривень", - уточнили у СБУ.
Посадовця митниці затримали поблизу місця роботи під час отримання майже 20 тисяч гривень від брокера однієї з митно-брокерських структур за сприяння у ввезенні нової партії нелегальної продукції.
У ході низки санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів провадження, правоохоронці вилучили 10 тисяч доларів США, документацію і комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, правоохоронці затримали на хабарі начальника Полтавської митниці. За даними слідства, посадовець "заробив" 4 тисячі доларів неправомірної вигоди на розмитненні автомобілів з вантажем.