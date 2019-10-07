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Черниговского таможенника задержали за миллионную оборудку с нелегальным импортом

Киев • УНН

 • 14798 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Руководителя таможенного поста задержали в Черниговской области за сделку, в рамках которой в нашу страну нелегально ввозилась импортная сельхозпродукция без уплаты обязательных таможенных платежей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Черниговского таможенника задержали за миллионную оборудку с нелегальным импортом

"Чиновник Черниговской таможни, задержан Службой безопасности Украины, входил в организованную группировку, которая наладила нелегальный ввоз в нашу страну импортной сельхозпродукции без уплаты обязательных таможенных платежей", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, к противоправной деятельности были привлечены более пятнадцати коммерсантов.

"По предварительным оценкам, из-за оборудки государственный бюджет ежемесячно недополучал более 1 миллион гривен", - уточнили в СБУ.

Чиновника таможни задержали вблизи места работы при получении почти 20 тысяч гривен от брокера одной из таможенно-брокерских структур за содействие в ввозе новой партии нелегальной продукции.

В ходе ряда санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов производства, правоохранители изъяли 10 тысяч долларов США, документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, правоохранители задержали на взятке начальника Полтавской таможни. По данным следствия, чиновник "заработал" 4 тысячи долларов неправомерной выгоды по растаможиванию автомобилей с грузом.

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