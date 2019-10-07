Черниговского таможенника задержали за миллионную оборудку с нелегальным импортом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Руководителя таможенного поста задержали в Черниговской области за сделку, в рамках которой в нашу страну нелегально ввозилась импортная сельхозпродукция без уплаты обязательных таможенных платежей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Чиновник Черниговской таможни, задержан Службой безопасности Украины, входил в организованную группировку, которая наладила нелегальный ввоз в нашу страну импортной сельхозпродукции без уплаты обязательных таможенных платежей", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, к противоправной деятельности были привлечены более пятнадцати коммерсантов.
"По предварительным оценкам, из-за оборудки государственный бюджет ежемесячно недополучал более 1 миллион гривен", - уточнили в СБУ.
Чиновника таможни задержали вблизи места работы при получении почти 20 тысяч гривен от брокера одной из таможенно-брокерских структур за содействие в ввозе новой партии нелегальной продукции.
В ходе ряда санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов производства, правоохранители изъяли 10 тысяч долларов США, документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, правоохранители задержали на взятке начальника Полтавской таможни. По данным следствия, чиновник "заработал" 4 тысячи долларов неправомерной выгоды по растаможиванию автомобилей с грузом.